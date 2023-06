Semana começa com tempo firme e calor de 34°C em MS

Enquanto não há previsão de chuva para Mato Grosso do Sul, a meteorologia aponta que os próximos dias serão de tempo firme e calor intenso em grande parte das cidades com máxima podemos atingir os 34°C em algumas regiões nesta segunda-feira (26).

A estabilidade do tempo acontece praticamente uma semana após o término do frio intenso. Ainda que as manhãs continuem "geladinhas", o calor prevalece no passar do dia.

De acordo com Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Campo Grande tem previsão de máxima de 29°C, com mínima de 17°C. A expectativa é de poucas nuvens pela manhã e sol ao longo do dia, com ventos fracos na cidade e sem probabilidade de chuva nesta segunda.

Já em Dourados a variação será entre 15°C (mínima) e 30°C (máxima), com umidade relativa do ar entre 30% e 80%. O dia também será de sol, com poucas nuvens e ventos fracos no município.

Na região do Pantanal, em Corumbá, a máxima será de 34°C, com mínima de 17°C, tendo umidade entre 20% e 80%.

Já em Coxim, na região Norte, a máxima chega a 33°C, com mínima de 15°C. Na região Sul, em Mundo Novo, a mínima será de 15°C, com máxima de 28°C.

