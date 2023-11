Semana começa com tempo instável e chance de temporal em MS

A última semana do mês de novembro promete ser de bastante instabilidade no clima, podendo ocorrer tempestades e rajadas de ventos em praticamente todo Mato Grosso do Sul, como nesta segunda-feira (27).

Pela previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse instabilidade mais intensa pode permanecer pelo menos até quinta-feira (30), último dia de novembro.

Ainda conforme o Cemtec, esse tempo instável ocorre devido o fluxo de calor vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados.

Além disto também interfere as áreas de baixa pressão atmosférica que favorece a formação de nuvens e chuvas no Estado.

As regiões sul e leste do Estado devem ter mínima de 19°C e máxima de 32°C. Já na região norte e no bolsão as temperaturas vão variar entre 22°C e 35°C. No sudoeste e Pantanal a mínima fica em 23°C e máxima de 37°C. Na Capital a previsão será de mínima de 21°C e máxima de 32°C.

