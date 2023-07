Semana começa com termômetros em 30°C e tempo firme em Mato Grosso do Sul

Mesmo estando na época do inverno, Mato Grosso do Sul convive com altas temperaturas e o mês de julho promete ter bastante calor e tempo seco. Nesta segunda-feira (3), os termômetros começam marcando máxima de 30°C em algumas regiões do Estado.

Porém, conforme indicado pelo sistema Meteored, as mínimas trarão uma sensação de friozinho logo pela manhã em diversas cidades. No entanto, não há qualquer previsão de chuva ou frio para o Estado, mantendo uma estabilidade e trazendo alerta de baixa umidade para o início da semana.

Em Campo Grande, apesar do dia começar com o tempo fresquinho na casa dos 15°C, a temperatura máxima pode atingir os 26°C durante o início da tarde e prolongar até o início da noite. O céu fica azul e praticamente sem nuvens no decorrer desta segunda.

Situação semelhante a Coxim, onde a temperatura máxima deve ser de 30°C e a mínima de 14°C. O sol brilha forte na cidade da região norte, assim como em Camapuã que pode registrar máxima de 28°C e mínima de 16°C.

Corumbá, Miranda e Aquidauana seguem na rotina de espelhas as temperaturas e as condições climáticas. Conhecida por ser a região pantaneira e a mais quente do estado, as cidades não fogem a regra e podem máxima de 30°C e a mínima variando entre 15°C e 17°C.

A região sul também promete ter bastante calor com a máxima se aproximando dos 29°C ao longo desta segunda-feira nas principais cidades, como Maracaju, Bela Vista, Ponta Porã e até Naviraí, onde a mínima pode variar, chegando até 14°C.

E no bolsão, entre as cidades de Três Lagoas e Paranaíba, a temperatura máxima chega aos 28°C, mas a mínima fica baixa em relação aos últimos dias, amanhecendo na casa dos 13°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também