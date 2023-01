Semana inicia com sol, mas previsão alerta para tempestade em MS

A semana começou com sol na Capital, mas a previsão indica mudança no tempo com possibilidades de chuva, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ainda emitiu um alerta de tempestade em boa parte de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande a temperatura varia entre 21°C e 30°C, com muitas nuvens e chances de chuva a qualquer momento.

No Sul do estado, a máxima deve chegar aos 34°C em Dourados e a mínima fica na casa dos 23°C, por lá há possibilidades de chuva a partir da tarde. Em Ponta Porã os termômetros variam entre 33°C e 22°C, chuva deve chegar na cidade a partir da tarde também.

Em Corumbá a máxima fica na casa dos 34°C, com mínima de 23°C, o dia será de muitas nuvens com possibilidades de chuva a qualquer momento.

O Inmet emitiu alerta de tempestade em mais de 30 municípios com chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos que podem chegar a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

