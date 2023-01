Semana inicia ensolarada com previsão de mais chuva em MS

A semana começou ensolarada e quente na Capital, mas a previsão indica mais chuva em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (23). Em Campo Grande a temperatura varia entre 20°C e 29°C, com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas a qualquer momento.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a instabilidade atmosférica ocorre devido a disponibilidade de umidade, deslocamento de cavados e também avanço de uma frente fria oceânica, além da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que favorece a formação de nuvens e chuvas.

Em Dourados a máxima deve chegar aos 32°C, enquanto a mínima fica na casa dos 21°C, o dia será de muitas nuvens com chances de chuva isolada. Em Ponta Porã os termômetros variam entre 32°C e 20°C.

Na região Pantaneira, o dia promete ser quente com máxima de 35°C em Corumbá, com mínima de 24°C. Em Aquidauana a temperatura varia entre 33°C e 23°C, em ambas cidades o dia será de muitas nuvens com possibilidades de chuva a qualquer momento.

