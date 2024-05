Sensação térmica chegou a 1,7°C em Campo Grande durante a madrugada desta terça

O frio chegou com tudo em Mato Grosso do Sul, jogando a temperatura e a sensação térmica bem lá pra baixo. A temperatura mínima registrada no estado durante a madrugada desta terça-feira (28) foi de 4,5°C na cidade de Porto Murtinho, enquanto Campo Grande registrava 10,2°C com sensação térmica de 1,7°C.

A cidade de Porto Murtinho foi seguida de Ponta Porã, quando o assunto é temperatura baixa. Na fronteira e na região mais ao sul do estado, os termômetros ficaram entre 5,9°C e 9,6°C durante a madrugada.

A tabela de temperaturas do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) não mostra as sensações térmicas registradas no estado. Já uma tabela do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), aponta que Nova Alvorada do Sul teve sensação térmica de -8,6°C, seguida de Rio Brilhante com -8,4°C e Jardim que teve -8,1°C.

A cidade de Juti e Itaquiraí tiveram sensação térmica de -7,8°C, enquanto Fátima do Sul e Maracaju registraram 7,6°C e Aral Moreira -7,2°C. Campo Grande não ficou atrás, já que registrou 1,7°C de sensação térmica durante a madrugada.

Frio mais intenso – A terça-feira (28) começou com neblina e geada em algumas regiões, Mato Grosso do Sul, sendo esse o dia mais gelado durante essa onda de frio que passa pelo estado. Isso porque o clima ganhou uma "ajudinha extra" de uma frente fria que chegou vinda do Sul do país.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), terça e quarta-feira (29) devem ser os dias mais frios, com probabilidade de ocorrência de neblina/nevoeiro e, pontualmente, pequena chance de ocorrer geada fraca, com destaque no sul do estado.

Estão previstas mínimas entre 5°C e 9°C e máximas entre 12°C e 20°C para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 5°C.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 10°C e 14°C e máximas entre 17°C e 22°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 12°C e máximas entre 19°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9°C e máximas de 17°C.

