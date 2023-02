Sexta amanhece nublada indicando chegada de mais chuva em MS

A sexta-feira (10) começou nublada, com céu cinza, indicando a chegada de mais chuva em Mato Grosso do Sul. Conforme o Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo), é esperado chuva com intensidade fraca a moderada, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente, nas regiões centro-norte e leste do estado.

A combinação de calor e umidade, aliado ao deslocamento de cavados, favorece a formação de nuvens com probabilidade para chuvas. Em Campo Grande a temperatura varia entre 22°C e 29°C, com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia.

Na região Sul, em Dourados a máxima deve chegar aos 31°C, enquanto a mínima fica na casa dos 22°C. Na região Pantaneira a máxima não deve passar dos 30°C em Aquidauana, a previsão aponta chuva em toda a região.

