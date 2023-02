Sexta-feira começa com chuva e temperatura amena na Capital

A chegada da frente fria mudou nesta sexta-feira (17) de Carnaval em Mato Grosso do Sul, o dia começou nublado, com chuva e temperatura amenas na Capital, com isso, os termômetros variam entre 21°C e 26°C, com previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), com a frente fria são esperadas chuvas intensas que podem atingir acumulados superiores a 50 mm/24 horas. Além da previsão dos altos acumulados de chuva, podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas regiões centro-sul, norte e oeste do Estado, a previsão é de tempo instável, com chuvas moderadas, porém, localmente, pode ter chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No Sul do estado, em Ponta Porã, a mínima fica na casa dos 19ºC e máxima não deve passar dos 23ºC, já em Dourados a máxima prevista é de 26°C e a mínima de 22°C.

Em Corumbá a temperatura varia entre 23ºC e 27ºC. Três Lagoas pode atingir a máxima de 31ºC.

