Sexta-feira promete mais chuva com riscos de tempestade em MS

Após uma semana de instabilidade, a sexta-feira (3) não será diferente e promete mais chuva com riscos de tempestade em Mato Grosso do Sul. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuva entre 30 e 60 mm/h com ventos intensos de até 100 km/h.

Em Campo Grande o dia amanheceu ensolarado, mas com algumas nuvens, a temperatura varia entre 28°C e 21°C e a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na região Sul, em Dourados a máxima deve chegar aos 30°C, enquanto a mínima fica na casa dos 22°C, por lá o dia também promete ser nublado com chuva a qualquer momento.

No Pantanal a máxima deve alcançar os 34°C em Corumbá e 33°C em Aquidauana, para as duas cidades são esperadas chuvas e trovoadas isoladas.

