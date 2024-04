Sexta-feira promete ser quente em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul contará com um clima quente e estável para essa sexta-feira (5). Após períodos de instabilidade, tempo permanece firme e as temperaturas seguem subindo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) este cenário ocorre devido o avanço da alta pressão atmosférica.

No entanto, em função da combinação de calor e disponibilidade de umidade, não se descartam chuvas, principalmente nas regiões central, norte, sudeste e nordeste do Estado.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 23 e 25°C e máximas de 38°C nas regiões sul, sudeste e leste. Para as regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 26 e 28°C e máximas de até 37°C.

Na Capital a previsão é de mínima de 23°C e máxima de 34°C. Já em Dourados a temperatura pode chegar a 37°C, com mínima 24°C. Corumbá vai variar entre 27°C e 36°C e Coxim fica entre 23°C e 35°C.

