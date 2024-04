Sexta-feira terá sol, mas risco de chuvarada é alto para Mato Grosso do Sul

O clima permanece instável nesta sexta-feira (12) para várias regiões de Mato Grosso do Sul e há grandes possibilidades de chuvas em praticamente todas as regiões, como aconteceu durante a quinta-feira.

A previsão meteorológica indica um dia inicialmente ensolarado, com aumento progressivo da nebulosidade ao longo do período, seguido pela possibilidade de chuvas de intensidade variada.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades atmosféricas serão influenciadas pela atuação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai.

Tal situação, combinada com o calor e a umidade característicos da região, contribuem na formação do mau tempo. Além disso, o deslocamento de cavados e uma frente fria oceânica contribuirão para a formação de nuvens e precipitações em todo o estado.

As temperaturas máximas devem variar entre 28°C e 30°C na maior parte de Mato Grosso do Sul, com destaque para o nordeste e sudeste, onde podem alcançar até 34°C.

Na região sul, a temperatura mínima deve ser de 21°C , com máxima de 30°C. Já nas regiões sudoeste, norte e pantaneira, as mínimas devem ficar entre 23°C e 25°C, com máximas entre 28°C e 31°C. Nas regiões sudeste, Bolsão e leste, as mínimas esperadas são de 23°C a 25°C, com máximas de até 33°C a 34°C.

Em Campo Grande, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 30°C. Quanto aos ventos, eles devem predominar entre o quadrante norte e leste, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h, podendo ocorrer rajadas mais intensas em pontos isolados.

