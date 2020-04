Sextou com instabilidade e máxima de 33°C

A sexta-feira (3) será de tempo instável. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada nas regiões oeste, noroeste, norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas o tempo fica parcialmente nublado a claro.

As temperaturas neste dia ficarão amenas, com mínima de 19°C e máxima de 33°C, com tendencia a declínio. A umidade do ar, pode registrar índices entre 95% e 35%.

Na capital o tempo fica nublado com períodos de parcialmente nublado a claro. Confira no mapa como ficam as temperaturas para Campo Grande e para alguns municípios do Estado.

