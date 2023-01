Sextou: Tempo "fecha" na Capital e bairros registram chuva

O dia do campo-grandense começou com o clima “fechado”, com os céus nublados e pancadas de chuva em vários bairros de Campo Grande. A chuva veio acompanhada de um alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que cobre maior parte de Mato Grosso do Sul, incluindo a Capital.

Leitores do JD1 Notícias enviaram relatos de chuvas isoladas no Centro da Capital e nos bairros Tijuca, Santa Fé, Lagoa Park, Paulo Coelho e Centro Oeste. Em contraste, vários outros bairros da Capital só lidaram com o clima nublado, sem a chuva.

Apesar da chuva, a previsão de temperatura mínima para Campo Grande está em 20º, enquanto a temperatura máxima esperada é de 29º, com ventos moderados com rajadas durante a tarde, e vendo fraco para moderado durante a noite, ainda com possibilidade de rajadas.

O Inmet alerta que, em caso de rajadas de vento, a população se abrigue ou estacione veículos debaixo de árvores e placas de propaganda, já que existe o risco de quedas e descargas elétricas.

Também é recomendado que, se possível, se desligue qualquer aparelho elétrico e também o quadro geral de energia.

Em caso de emergência, ou dúvidas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil no número 199 ou com o Corpo de Bombeiros no número 193.

