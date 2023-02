Sol aparece pela manhã, mas previsão não descarta a chegada de mais chuva em MS

Entre nuvens, o sol apareceu pela manhã desta quarta-feira (8) em Campo Grande. Mas, a previsão não descarta a chegada de mais chuva em todo o Mato Grosso do Sul ao longo do dia. Na Capital a temperatura varia entre 22°C e 28°C com sol, variação de nebulosidade e pancadas de chuva.

Conforme o Cemtec/MS, devido a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno, nas regiões central, norte e oeste do Estado podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Ponta Porã espera-se mínima de 20°C e a máxima deve ficar na casa dos 28°C; Iguatemi terá 21°C de mínima e máxima de 32°C. Anaurilândia, no leste, e Três Lagoas, no Bolsão, terão máxima de 31°C.

Confira as previsões para o estado abaixo:

