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Clima

Sol e chuva? Domingo serÃ¡ de tempo instÃ¡vel em Mato Grosso do Sul

Campo Grande terÃ¡ um dia de cÃ©u parcialmente nublado, com chance de chuva passageira e temperaturas mais amenas, variando entre 22Â°C e 31Â°C

22 marÃ§o 2026 - 08h41Brenda Assis
Sol apareceu com nuvensSol apareceu com nuvens   (Luiz Vinicius)

O domingo (22) será de tempo instável em grande parte de Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A combinação de calor e alta umidade favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas de chuva ao longo do dia em diferentes regiões do Estado.

No Pantanal e sudoeste, municípios como Corumbá e Porto Murtinho devem enfrentar temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 36°C. Apesar do calor, há previsão de chuva e possibilidade de trovoadas. Em Aquidauana, o cenário é semelhante, com céu carregado e precipitações ocasionais.

Na região norte, cidades como Coxim e Camapuã também devem registrar instabilidade, com pancadas de chuva e temperaturas variando entre 22°C e 33°C. Já no bolsão, em Paranaíba e Três Lagoas, o sol aparece entre nuvens, mas não se descarta chuva isolada, principalmente durante a tarde.

Na região central, Campo Grande terá um dia de céu parcialmente nublado, com chance de chuva passageira e temperaturas mais amenas, variando entre 22°C e 31°C.

Já no sul do Estado, cidades como Dourados, Ponta Porã e Iguatemi seguem com previsão de chuvas acompanhadas de trovoadas, mantendo o padrão típico de verão tardio.

Segundo o Cemtec, as condições meteorológicas são influenciadas pela combinação de calor e umidade vindos da região amazônica, o que mantém o tempo instável em todo o Estado. A recomendação é que a população fique atenta às mudanças rápidas no clima, especialmente em áreas com previsão de tempestades.

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