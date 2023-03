TÃ¡ chovendo ai? Tempestade pega Campo Grande 'de surpresa' e ruas ficam alagadas

Uma chuva torrencial com ventos fortes pegou os campo-grandenses de surpresa no começo da tarde desta sexta-feira (31), em Campo Grande. Apesar do susto, a previsão já indicava que a chuva poderia cair a qualquer momento do dia na Capital.

Leitores encaminharam vídeos à reportagem do JD1 Notícias mostrando a água ‘tomando conta’ de um trecho da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), próximo ao RU (Restaurante Universitário), mas apesar do susto, o local não chegou a ficar alagado.

“Chuva com força, vento. Começou do nada, nem parece que tava um calorão agorinha. Campo Grande é uma loucura mesmo”, relatou a leitora, que preferiu não se identificar.

Na região central, trabalhadores contaram que foram pegos de surpresa. Com muitos raios e trovões, a população levou um susto.

O sul de Campo Grande também não escapou das fortes chuvas que caíram nesta sexta. A Avenida Evelina Figueiredo Selingardi, localizada no Parque dos Sábias, região do Lageado, virou um ‘rio’, conforme as imagens encaminhadas a nossa reportagem.

