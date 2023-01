Tá chovendo ai? Tempo muda 'do nada' e chuva forte começa a cair na Capital

Último dia de 2022 é marcado por calorão, mas a chuva esteve presente para refrescar a virada do ano. Confirmando a previsão de instabilidade para este sábado (31) a chuva começou a cair em diversas regiões da Capital.

Leitores do bairro Moreninhas, Batistão e região já começaram a encaminhar fotos e vídeos ao JD1 Notícias.

Uma moradora do Lagoa Park, região do Batistão, encaminhou um vídeo mostrando a chuva que chegou com ventos relativamente fortes. “Estava lavando a varanda para passar o final de ano e começou a chover. Bom para refrescar o calorão que estava insuportável”, disse a dona de casa Rosa Maria. Assista ao vídeo encaminhado por ela:

Outra leitora, desta vez moradora da região central, disse que foi ao mercado fazer as comprar e quando saiu, estava ‘caindo água’.

“Vim ao mercado, aqui no centro, fazer compras para a virada do ano no sol, quando sai estava o tempo fechado e já chovendo. Bem chuva de verão”, contou Mary Leite ao JD1 rindo.

Veja foto encaminhada a nossa reportagem:

