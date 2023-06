Tchau frio? Sol promete esquentar a segunda-feira em Campo Grande e MS

Com poucos dias para começar o inverno, a onda mais intensa de frio deste ano pode estar dando adeus já nesta segunda-feira (19) devido a possibilidade de aumento nas temperaturas.

Isso porque o sol forte já começa a ser frequente tanto em Campo Grande, como em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Apesar das temperaturas mínimas continuarem baixas, principalmente na região sul, que deve permanecer com termômetros indicando números abaixo dos dois dígitos, é esperado sol forte e aumento gradativo das máximas durante a tarde.

A expectativa, conforme o sistema Meteored, é que na região norte do Estado, em cidades como Camapuã e Coxim, as máximas podem variar de 25°C a 27°C, mesma situação do lado pantaneiro envolvendo Corumbá, Miranda e Aquidauana, que ficam com máximas de 26°C.

Campo Grande, por outro lado, fica no meio-termo. Embora o sol apareça com frequência desde o início da manhã, o dia prevê 10°C de mínima, mas máxima chegando pelo menos aos 22°C e espantando a sensação do frio intenso.

Outras regiões terão aparição do sol, mas como dito anteriormente, a região sul ainda é a mais atingida pela onde frio. Amambai, Naviraí, Mundo Novo e até Maracaju, registrando mínima de 7°C a 9°C e a máxima não deve passar de 21°C nessas cidades.

A faixa do bolsão, em que é inserido municípios como Três Lagoas e Paranaíba, as máximas chegam até os 21°C e a mínima também permanece com um dígito, ou seja, 9°C de mínima.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também