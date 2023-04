Temperaturas podem chegar a 10°C nesta semana

Com o início da semana quente com chuvas isoladas nesta segunda-feira (17), a meteorologia aponta para dias de clima mais ameno e temperaturas de até 10°C em Mato Grosso do Sul.

A previsão indica tempo instável até quarta-feira (19), devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao intenso transporte de calor e umidade, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Após as chuvas pode haver uma queda maior das temperaturas devido a frente fria, sendo prevista como a mais intensa do ano até o momento.

Há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento com destaque para as regiões centro-norte do estado.

Nas regiões norte e oeste, esperam-se mínimas entre 22/23°C e máximas de até 33°C. E em Campo Grande, mínimas entre 21/22°C e máxima de 28°C neste período de segunda (17) a quarta-feira (19).

O grande destaque é a queda das temperaturas a partir de quarta-feira, principalmente na região sul do estado, onde as temperaturas mínimas devem ficar entre 11 e 15°C e máximas de até 24°C. Nas regiões norte, bolsão e pantaneira esperam-se mínimas de 14/16°C. E na capital mínimas entre 15/17°C e máximas de 24°C.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão da Estação Meteorológica do Tempo da Uniderp, de sexta-feira (Tiradentes) a domingo, as temperaturas serão menores ao sul, seguida pela região central.

Em Campo Grande, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica mínima de 11°C e máxima de 25°C também na sexta-feira.

