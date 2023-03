Tempestade chega em Campo Grande e dia vira noite

O dia virou noite em Campo Grande e uma tempestade, com ventos que podem chegar até 60 km/h, atinge a Capital neste momento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe o risco de corte no fornecimento elétrico.

O alerta de tempestade cobre boa parte de Mato Grosso do Sul, incluindo a Capital, que já registra desde a metade da tarde um clima instável, com nuvens e trovões anunciando a chegada da chuva.

Segundo o sistema ALERT-AS do Inmet, a previsão é que a chuva chegue até 50 mm/dia. Existe a possibilidade queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de dúvidas ou emergência, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou com a Defesa Civil por meio do número 199.

