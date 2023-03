Tempo amanhece nublado indicando mais chuva nesta sexta-feira

A sexta-feira (3) amanheceu nublada em Campo Grande, característica que indica mais chuva durante o dia com intensidade fracas a moderadas na maior parte de Mato Grosso do Sul. Apenas na região sul do Estado, devem ocorrer chuvas mais intensas, com tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na Capital a temperatura varia entre 21°C e 31°C, com muitas nuvens, pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Em Dourados a máxima fica na casa dos 29°C, já a mínima é esperada 21°C, com chuvas e trovoadas ao longo do dia.

As temperaturas mais altas são esperadas para as regiões norte, pantaneira e sudoeste do Estado. Em Corumbá a máxima deve chegar aos 36°C, porém a instabilidade deve fechar o tempo trazendo pancadas de chuvas isoladas na região.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) essas instabilidades ocorrem devido à combinação do fluxo de calor e umidade da região amazônica e aquecimento diurno. Além disso, áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas.

O Cemtec ainda alerta para o risco de inundações repentinas e alagamentos, além de ter risco de deslizamentos de terra nos locais onde o solo já encontra-se encharcado devido ao excesso de chuvas ocorridas nos últimos dias.

