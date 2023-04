Tempo fica instável e aumenta risco de chuva para MS nesta terça-feira

A instabilidade no tempo provocada pela atuação da frente fria, causadora das chuvas, também dará início as quedas de temperaturas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (18), que tem grandes possibilidades de aguaceiro ao longo do dia.

Além disso, a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades e chuvas em Mato Grosso do Sul.

Campo Grande, por exemplo, amanheceu com o céu com muitas nuvens carregadas e um tempo bastante nublado, indicando a proximidade da chuva.

A Capital, segundo a meteorologia, tem a mínima esperada para 21°C e a máxima não deve ultrapassar os 27°C.

Assim como tem ocorrido no outono, há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Dourados, mínima de 20ºC e máxima de 25°C. No Sul, onde as temperaturas serão as menores do Estado, Ponta Porã terá mínima de 18°C e máxima de 22°C e Iguatemi aguarda por mínima de 20°C e máxima de 23°C.

No Norte, previsão de 22°C de mínima e máxima de 29°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 30°C.

