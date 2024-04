Tempo firme e calorão de 38°C marcam presença neste sábado em MS

O tempo deve ficar firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade, durante este sábado (6). Além disso, com a elevação das temperaturas, os valores podem atingir até 38°C principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Pantaneira.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), isso ocorre devido ao avanço de uma alta pressão atmosférica. Ainda, o calor combinado à disponibilidade de umidade geram a possibilidade de chuvas em algumas áreas do estado.

Em Campo Grande, os termômetros marcam 24°C inicialmente e atingem 34°C. Dourados tem mínima de 25°C e máxima de 36°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, amanhece com 23°C e registra 33°C à tarde. Nas regiões Leste e Cone-Sul, o dia inicia com 25°C, com máximas respectivas de 36°C e 37°C.

No Bolsão, a mínima em Paranaíba é de 24°C e a máxima de 33°C, já Três Lagoas apresenta variação entre 25°C e 35°C. Coxim, no Norte do estado, tem 25°C pela manhã e 36°C nos horários mais quentes.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima é de 28°C e a máxima de 35°C; no município de Aquidauana, na mesma região, as temperaturas variam entre 27°C e 37°C, valor mais alto do dia. Na região Sudoeste, Porto Murtinho tem mínima de 26°C e máxima de 36°C.

