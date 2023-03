Tempo segue instÃ¡vel nesta quarta-feira em Campo Grande

Em Campo Grande, nesta quarta-feira (15), o céu deve ficar encoberto com possibilidade de chuva fraca durante a tarde, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo), a mínima será de 20°C e máxima de 27°C.

No Estado o tempo segue instável também, com previsão de sol e chuvas em todo o território. Dourados terá mínima de 20ºC e máxima de 29ºC. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi esperam mínimas de 21°C e máxima de 26°C.

Corumbá registra as maiores temperaturas desta quarta, com previsão de 23°C de mínima e 31°C de máxima. Três Lagoas e Paranaíba, no Bolsão, registram mínima de 22°C e máxima de 27°C.

O Cemtec deixa um alerta para que os moradores de locais onde o solo já se encontra encharcado devido às chuvas ocorridas nos últimos dias, havendo o risco de inundações repentinas e alagamentos.

