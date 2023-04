Terça-feira tem possibilidade de chuva e calor de 32°C em MS

Mato Grosso do Sul volta a viver dias de instabilidade em seu tempo, com as manhãs e tardes sendo de sol, enquanto a chuva aparece repentinamente. A terça-feira (11) não deve ser diferente, principalmente em Campo Grande.

A capital sul-mato-grossense pode ter variação no seu clima e além do sol, pode ter chuva a qualquer momento do dia, como aconteceu na segunda-feira (10).

A variação de nebulosidade em grande parte do Estado devido a atuação de uma circulação anticiclônica, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima de 30°C. Em Dourados, a mínima vai ser de 19ºC e máxima de 31°C. Ponta Porã e Iguatemi aguardam por mínimas de 19°C e máxima de 30°C.

No Norte, a previsão é de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, Corumbá terá mínima de 23° e máxima de 30°C.

Em Aquidauana, mínima de 22ºC e máxima de 32ºC. Na região do Bolsão, Três Lagoas terá 20°C de mínima e máxima de 32°C.

