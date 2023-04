Tirem os casacos do armário: Frente fria chega a MS na quinta-feira (20)

Quem pedia pelo frio pode se animar. De acordo com a previsão do tempo, a chegada de uma frente fria pode fazer os termômetros registrarem mínima de 10°C em Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com o Paraguai. Em Campo Grande, a temperatura deverá atingir os 14°C na próxima quinta-feira (20).

Antecedendo, na terça (18) e quarta-feira (19), a Capital pode registrar chuvas isoladas, conforme aponta dados do Inmet (Instituto de Meteorologia). Assim, na quarta a temperatura já deve baixar e, então na quinta-feira, os termômetros podem marcar mínima de 14°C e máxima de 25°C.

No interior do Estado, em Ponta Porã a mínima deve chegar a 11°C na quinta-feira, com máxima de 25°C. Em Aral Moreira, a mínima também pode ser de 11°C, mas com temperatura máxima de 22°C.

Também na região sul do Estado as temperaturas devem baixar. Em Mundo Novo, a previsão é para temperatura entre 12°C e 22°C na quinta-feira.

Enquanto isso, na região norte os termômetros devem registrar mínima de 15°C na quinta, em Costa Rica e Chapadão do Sul, com máximas entre 27°C e 28°C. Em Coxim o calor é ainda maior, com temperatura entre 18°C e 30°C.

Conforme levantamento do Cemtec-MS (Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul), no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, as temperaturas mínimas podem ficar entre 10°C e 12°C.

Já nos dias seguintes, entre 25 e 26 de abril, pode haver queda mais acentuada da temperatura. Isso, por causa da passagem de uma nova frente fria. Nestes dias, as temperaturas mínimas devem oscilar entre 7°C e 10°C, principalmente na área sul do Estado. Preparem os casacos!

