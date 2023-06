Último domingo de junho promete calor intenso e tempo seco em MS

Enquanto não há previsão de chuva para Mato Grosso do Sul pelos próximos dias, a população seguirá sentindo o reflexo do tempo seco e o forte calor neste domingo (25), o último do mês de junho. A temperatura máxima em algumas regiões prometem atingir 31°C e sem nuvens para a sensação diminuir.

Segundo informa o Climatempo, uma grande massa de ar seco predomina sobre o Brasil. A umidade do ar baixa inibe o crescimento de grandes nuvens e a ocorrência de chuva.

Campo Grande amanheceu fresquinha, como tem acontecido após a passagem do frio intenso. Sem previsão de chuva, os termômetros podem indicar máxima de 28°C e a mínima ficando em 16°C no cair da noite, mas sempre com o céu limpo, sem nuvens ao longo do dia.

Aquidauana, Miranda e Corumbá, cidades conhecidas pela região pantaneira, prometem entregar o rótulo de região mais quente. Conforme a previsão meteorológica, a máxima deve bater em 31°C, com céu aberto, sem nuvem e tempo seco. A mínima também deve ficar alta em torno dos 18°C.

Na região norte do Estado é onde será mais calor, acompanhado da área pantaneira. Em Coxim, a máxima prevista é de 31°C com mínima beirando os 14°C durante a noite. Camapuã também deve altas temperaturas chegando aos 30°C e a mínima permanecendo em 15°C.

A região do bolsão promete fazer bastante calor, embora as máximas não atinjam grandes numerais neste domingo. Em Três Lagoas, por exemplo, os termômetros devem marcar máxima de 27°C, enquanto em Paranaíba, o calor bate em 28°C.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também