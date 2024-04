Vem frio aí! Primeira frente fria chega nesta sexta com mínima de 12°C em MS

Pode comemorar, ou não, pois o primeiro frio do ano em Mato Grosso do Sul está logo aí. A primeira queda na temperatura será registrada nesta sexta-feira (19), com mínimas de 12°C e 13°C nos municípios do extremo sul de MS.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a massa de ar frio de origem polar, responsável pelo primeiro frio do outono de 2024, chega ao País pelo interior do continente, o que aumenta o poder de resfriamento e facilita o espalhamento do ar frio por áreas do Estado.

"O destaque para a semana em MS é a ocorrência de chuvas significativas, com acumulados acima de 50 mm por dia, devido ao avanço de uma frente fria. E, posteriormente, após a passagem da frente fria observa-se declínio nas temperaturas, com valores entre 13-16°C, com destaque na região sul do Estado", explica o Centro de Monitoramento.

A previsão, entre esta quarta (17) e quinta-feira (18), com o avanço da alta pós-frontal, ou seja, a massa de ar mais frio após a frente fria, indica tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente na região sul do Estado. Nas demais regiões de MS, não se descartam pancadas de chuvas e tempestades, principalmente na quarta-feira.

Conforme ainda o Cemtec, essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido o avanço da frente fria pelo Estado.

Apesar da expectativa para o frio, em Campo Grande são esperadas mínimas entre 16-22°C e máximas entre 27-30°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

"Após o período de chuva, no decorrer da semana, haverá uma queda não acentuada nas temperaturas, principalmente no sul do Estado. Com isso, na Capital, as manhãs serão levemente frias", afirmou o meteorologista Natálio Abrahão.

No primeiro período (15 a 23 de abril) são esperados acumulados de chuvas entre 60-100mm, principalmente nas regiões central, norte e sul de MS. Já no segundo período (23 de abril a 1º de maio), são previstos acumulados de chuva entre 10-30mm, com destaque nas regiões sul e sudeste do Estado.

