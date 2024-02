Vem mais chuva! Inmet mantém alerta de tempestade em MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novos alertas de chuvas intensas e tempestades para 56 dos 79 municípios do Estado. Conforme as previsões, as chuvas podem atingir todo Mato Grosso do Sul e as cidades seguem sob alerta ao menos até o fim da manhã deste sábado (10).

Os municípios podem registrar chuvas de até 50 mm por dia e rajadas de vento de até 60 km/h. Há chances de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os municípios em alerta são: Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis e Dois Irmãos do Buriti.

O alerta segue para Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante e Santa Rita do Pardo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também