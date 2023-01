Véspera de Ano-novo será de tempo instável com tempestades isoladas em MS

A véspera de Ano Novo, amanheceu com céu aberto em Campo Grande, mas previsão para Mato Grosso do Sul no decorrer do dia será de tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas neste sábado (31).

Em grande parte do Estado, podem ocorrer rajadas de vento entre 40 a 60 km/h, conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Para a Capital, a previsão é de muitas nuvens com chuva isolada no período da noite e temperatura máxima na casa dos 31ºC. Em Bataguassu e Coxim, as máximas serão de 31ºC, em São Gabriel do Oeste, Três Lagoas, Chapadão do Sul e Sonora 32ºC, em Aquidauana e Rio Verde de Mato Grosso 33ºC, em Ponta Porã e Miranda 34ºC, em Nioaque, Sidrolândia e Corumbá 35ºC, em Dourados 36ºC, em Bela Vista 38ºC.

Vinte cidades de MS, entre elas Corumbá, Coxim, Três Lagoas, estão sob alerta de chuvas intensas com precipitação entre 20 e 50 mm (milímetros) por dia e ventos intensos (de 40-60 km/h). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

