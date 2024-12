2ª edição da Feira Cultural da Sagarana acontece neste domingo (15)

Após o sucesso da primeira edição da Feira Cultural da Sagarana, desta vez a feira acontecerá neste domingo (15), trazendo a magia do Natal com a chegada do Papai Noel.

Localizada na Praça Antônio Papi Neto, no Portal do Panamá, a feira é uma oportunidade ideal para scolher os presentes de Natal e curtir um dia delicioso em família e com os amigos. Com muito artesanato, moda plus size, gastronomia, chopp, atrações ao vivo com um rico repertório de MPB, Pop Rock e Sertanejo, carretão para os pequenos, uma apaixonante apresentação de dança cigana e muito mais, o evento promete movimentar a região.

O local é arborizado e convidativo, ideal para fazer um passeio no domingo. Na última edição do evento, que aconteceu dia 17 de novembro, famílias aproveitaram para fazer piquenique e curtir um samba ao vivo maravilhoso que foi atração do evento.

A Feira Cultural promove um projeto para a revitalização da região, e pretende investir no local para eventos sociais, culturais e melhorias, além de fomentar a economia local.

PROGRAMAÇÃO

Abertura: 9h

Música ao vivo com Nando Galeano: 10h às 12h

Dança Cigana com Brunno Guimarães: 12h30

Música ao vivo com grupo Oh-Phill: 13h às 14h

Chegada do Papai Noel: 14h

Encerramento: 15h

NATAL SOLIDÁRIO: DOE AMOR, ESPALHE ESPERANÇA!

"Neste Natal, iremos juntos fazer a diferença! Durante a Feira da Sagarana, convidamos você a participar da nossa Ação de Natal Solidário", disse a organização.

Cada doação é um gesto de amor que pode transformar o Natal de muitas famílias e levar alegria e conforto a quem mais precisa. A ação pretende unir forças e espalhar o espírito natalino com solidariedade e generosidade.

Onde doar?

Na feira, das 9h às 15h, na Praça Antônio Papi Neto, Portal do Panamá.

O que doar?

- Roupas (adulto e infantil);

- Brinquedos usados em boas condições;

- Panetones ou Chocotones;

- Alimentos não perecíveis.

Participe!

