2º Champions Burger acontecerá de 21 a 23 de fevereiro em Campo Grande

O 2º Champions Burger será realizado nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2025, em Campo Grande, trazendo uma competição emocionante entre hambúrgueres gourmets. Na primeira edição do evento, mais de 10 mil pessoas passaram pelo festival para saborear as diversas delícias.

“O evento promete ser uma experiência úncia para os amantes de uma boa gastronomia. Ano passado foi sucesso absoluto. Reunimos milhares de pessoas que marcaram presença na primeira edição”, lembra o presidente da Associação dos Hamburgueiros do MS, Weslley Renovato.

Vale lembrar que a primeira edição consagrou o Tendas Burguer e o Lanches Bonfim como campeões, haja visto que nessa, a competição envolvia duas categorias: gourmet e tradicional - o famoso e carinhosamente chamado de 'podrão'.

Mais de 35 hamburguerias na disputa

Em 2025, o festival reunirá mais de 35 hamburguerias da Capital e do interior do Estado. Os participantes competirão pelo título de melhor hambúrguer gourmet do MS, destacando a criatividade, o tempero e o talento dos hamburgueiros.

Os hambúrgueres serão avaliados por um time de jurados altamente qualificados, que levará em conta aspectos como tempero, ponto da carne e apresentação. Apenas um estabelecimento será coroado campeão, levando para casa o cobiçado título de melhor hambúrguer gourmet.

Estrutura completa para toda a família

Além da tradicional competição, o evento contará com música ao vivo nos três dias, uma ampla praça de alimentação, incluindo não apenas hambúrgueres, mas também porções, sorvetes, açaís, cookies, milk shakes e gelatos. Para as famílias que tenham filhos pequenos, o local oferecerá um espaço kids, garantindo diversão para as crianças e tranquilidade para os pais.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também