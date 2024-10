Atleta de judô de 12 anos vende água para disputar Pan-Americano em Cuba

De Campo Grande para o mundo! O pequeno Arthur de Souza, de 12 anos, já se destaca no judô. Prestes a competir no Pan-Americano em Cuba, o jovem atleta precisa arrecadar dinheiro para custear a viagem que acontecerá em novembro. Para isso, ele e os colegas de academia estão vendendo água gelada na principal Avenida de Campo Grande.

Ao JD1, a Tatiane Reis, mãe de um dos colegas do Arthur, contou que o menino competiu no brasileiro em Curitiba e lá conquistou a vaga em Cuba. "Ele foi para semifinal, lutou todas as categorias e foi para a final, e ficou em segundo lugar. Agora nós precisamos arrecadar o dinheiro da passagem, hospedagem e alimentação para que ele possa ir competir", explicou.

O grupo de atletas está vendendo água nesta sexta-feira (4), desde às 14h, no semáforo em frente ao Shopping Campo Grande, e deve permanecer até às 19h. No sábado (5), eles também estarão vendendo água no mesmo local.

Aqueles que quiserem ajudar na causa, o grupo vai para as ruas da Capital três vezes por semana, sempre no período da tarde.

Além de arrecadar dinheiro, os atletas buscam por patrocínio para ajudar nas competições.

Associação Atlética Alicerce

A academia, que atua desde 2013, atende mais de 50 atletas, entre a faixa etária de 4 anos até o sub-18. As atividades são gratuitas.

"Temos também uns cinco senhores, que têm 30 anos, 40 anos, e que todos são medalhistas", disse ela.

