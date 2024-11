Bazar 'Chic' com peças de roupas a partir de R$ 9 acontece neste sábado na Capital

A 8º edição do Bazar “Chic” irá reunir mais de 7 mil peças com desconto de até 95% neste sábado (9), das 13h às 18h, no clube Estoril, em Campo Grande. O evento terá itens a partir de R$ 9.

No Bazar estarão disponíveis roupas femininas, masculinas e infantis, além de bolsas, sapatos, acessórios, brinquedos e até eletrodomésticos. As peças disponíveis são novas e semi-novas, além de artigos de luxos com preços abaixo do mercado.

Algumas marcas que poderão ser encontradas no evento, com preço especial, são: Tommy Hilfiger, Kipling, GAP, Ralph Lauren, Calvin Klein, Zara, Armani, Michael Kors, Le Lis Blanc, Farm, Animale, Richards, John John, Brooksfield, Reserva, Nike, Adidas, Santa Lolla, Arezzo, Schutz e as infantis Carter’s, Fábula, Green, entre muitas outras.

O evento também terá o tradicional leilão. Para participar é simples: basta comparecer ao bazar e registrar seu lance.

As peças contam com descontos de até 95% em relação ao preço original da loja e todos os envolvidos são voluntários. Segundo a organização do evento, todos os itens vendidos foram arrecadados por meio de doações de pessoas físicas, lojas e fábricas.

As compras poderão ser pagas em dinheiro, pix e com cartões de débito ou crédito.

Toda a renda da 8º edição do Bazar Chic é destinada para fins beneficentes. Entre os projetos atendidos está a Associação Beneficente Casa da União Lar de Santana que, há mais de 30 anos, auxilia famílias em situação de vulnerabilidade social. Veja mais informações no vídeo acima.

A Casa da União presta assistência a famílias em situações de vulnerabilidade por meio de cursos, palestras, distribuição de cestas básicas, roupas, calçados, entre outras ações.

O Projeto 22 de Julho - Sala de Apoio Pedagógico é uma iniciativa da Casa da União Lar de Santana, que oferece apoio pedagógico para favorecer o processo de aprendizagem de estudantes que apresentem dificuldades escolares e que estejam matriculados na rede pública de ensino.

Serviço

09/11;

13h às 18h;

Clube Estoril - R. Silvina Tomé Veríssimo, 20 (Entrada próxima ao estacionamento);

Pagamento: Dinheiro, cartão de débito ou crédito e no PIX

Entrada é gratuita!

