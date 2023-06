'Cidade do Natal' terá enquete para mudar de nome; Confira as opções

É certo que o espaço conhecido como "Cidade do Natal" em Campo Grande já conquistou grande parte dos Campo-Grandenses. No entanto, o nome que está na boca do povo pode sofrer alterações, tendo em vista que agora é destinado para diversas épocas do ano, e não somente para o Natal.

Após o sucesso da 'Cidade da Páscoa' e o '1º Festival do Hambúrguer', a Prefeitura da Capital irá abrir uma enquete para alterar o nome do espaço que fica localizado nos Altos da Avenida Afonso Pena. "Com agenda anual a ser divulgada, o objetivo é movimentar ainda mais o espaço", alega o Executivo Municipal.

Através da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), uma votação pública será disponibilizada nesta semana no site oficial da Prefeitura. De acordo com a prefeita Adriane Lopes (PP), três nomes já foram previamente selecionados.

A população poderá escolher entre "Espaço CG de Cultura”, “Espaço Municipal de Cultura - Afonso Pena” e “Espaço Municipal de Cultura - Vila Morena”.

“Aquele espaço, agora, é um espaço permanente de eventos. Nós ouvimos alguns empresários falando em concessão, mas depois do festival do hambúrguer nós podemos avaliar que não pode ficar na mão de apenas um único grupo. Ele terá agendas anuais”, explicou a prefeita.

Evento Fixo na Capital

Outra novidade é que o Festival do Hambúrguer se tornará um evento fixo no calendário da Cidade Morena.

Assim como o Festival, outros eventos passarão a acontecer no novo espaço que foi reinaugurado em dezembro de 2022, para retomar as celebrações de Natal. O local ganhou decoração inspirada em prédios históricos de Campo Grande e uma árvore oliveira que tem mais de 150 anos.

Desde então, o local já foi utilizado para as comemorações de Páscoa, encontro de motorhomes e, o mais recente, o festival de hambúrguer.

E você, concorda com a mudança de novo? Ou sugere outros nomes para o espaço de festividades de Campo Grande?

