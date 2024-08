Com medo de pinscher, Rottweiler corre para colo de tutor durante passeio; veja

Tamanho não é documento! Um filhote de rottweiler de cinco meses chamado Feijão, teve que ser carregado no colo pelo tutor quando retornava do passeio. O motivo? Ele ficou com medo de um pinscher.

Apesar de ser de uma raça considerada imponente e forte, Feijão se “assustou” ao ser confrontado pelo cachorro de pequeno porte, mas que é considerado o mais bravo entre os cães.

Diante do medo, Feijão “correu” para os braços do tutor que compartilhou a cena nas redes sociais. “Voltando do passeio no colo, porque um pinscher queria brigar comigo e eu fiquei com medo”, trazia a legenda do vídeo como se Feijão estivesse explicando o ocorrido. “Um 'princeso' medroso no colo”, escreveu o tutor.

Nas imagens é possível notar a calma do ‘doguinho’ voltando para casa, em segurança, depois do agitado passeio.

A cena um tanto quanto inusitada chamou atenção nas redes sociais pelo tamanho do rottweiler e sua reação na frente do pequeno cachorro. “O neném só tem tamanho”, disse um seguidor. “A coluna do papai que lute”, comentou outro. Veja:

