Dia do Refugiado: Grupo Pereira ajuda refugiados a começar uma nova história

Hoje (20), é comemorado o Dia Mundial do Refugiado, e o Brasil é o destino de milhares de refugiados e imigrantes todos os anos. Por isso, a abertura de oportunidades para essas pessoas está presente na agenda do Grupo Pereira, sétima maior companhia varejista do país.

Atualmente, são 662 refugiados e 154 imigrantes de 17 nacionalidades atuando em diversas áreas dentro do Grupo. Esses colaboradores ocupam cargos desde operador de caixa a posições de liderança.

“No Grupo Pereira, acreditamos na força da diversidade e na inclusão como pilares fundamentais para o nosso crescimento. Temos nos empenhado em oferecer oportunidades para refugiados e imigrantes, reconhecendo a riqueza que diferentes culturas trazem para nossa equipe”, disse o Diretor de Gente e Gestão da companhia, Paulo Nogueira.

Como é o caso da dominicana Nurys Filoyen Rafael, de 35 anos, que está no Brasil há um ano, e chegou a Campo Grande com a ajuda de um amigo, que a acolheu em sua casa até que ela encontrasse um emprego e um lugar para morar junto de suas duas filhas.

E há três meses, Nurys conseguiu um emprego no Comper Rui Barbosa. “Gosto muito de trabalhar no Comper e, neste momento, quero começar uma nova história aqui no Brasil e no grupo Pereira, se me derem a oportunidade”, afirmou ela.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também