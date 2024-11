Diante do Trono se apresenta ao vivo no Ondara Palace nesta quinta-feira

O ministério de louvor e ministrações Diante do Trono, uma das referências no cenário gospel brasileiro, retorna a Campo Grande após 12 anos, trazendo as ricas experiências e os ensinamentos que impactaram vidas ao longo de sua trajetória.

Sob a liderança de Ana Paula Valadão, o ministério conta agora com a participação de seu filho, Isaque Valadão Bessa, no vocal, prometendo uma entrega emocionante que certamente tocará os corações de todos que estiverem presentes. Além do momento de adoração com louvores, o evento contará com uma palavra de fé, esperança e gratidão ministrada pelo Pr. Gustavo Bessa.

“Não fique de fora! Prepare-se para uma noite repleta de louvor, alegria e a certeza de que momentos como esse, marcam nossa mente e nosso coração. Junte-se a nós e seja parte dessa experiência que promete inspirar a todos!”, disse a organização.

Os ingressos estão a partir de R$ 70 e são limitadas. Todos os setores são com assentos.

Ingressos e mais informações pelo site ou pelo Instagram Faithprodutora.

Serviço

“Diante do Trono: Uma Noite de celebração e fé!”;

Quinta-feira (28);

A partir das 19h30;

Local: Ondara Palace – Av. Des. Leão Neto do Carmo, 1464.

