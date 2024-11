Doação de alimentos ajudam famílias de crianças atípicas em Campo Grande

O Instituto Um Gesto de Amor realizou mais uma ação de solidariedade nesta quarta-feira (27), que aquece o coração e transforma vidas. Por meio da distribuição de frutas, verduras e legumes, famílias da AMADE (Associação de Mães Atípicas) e da Associação Salve Vidas, foram atendidas.

A ação contou com o apoio da empresária Alessandra Alencar, dona da Dalle.

"Agradecemos a todos que tornam estas ações realidade: parceiros, voluntários e amigos que compartilham do sonho de um mundo mais justo. É através de cada contribuição, por menor que pareça, que juntos fazemos a diferença. Hoje, renovamos nosso compromisso de levar mais amor, união e dignidade a quem precisa", agradeceu o Instituto.