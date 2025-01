Ei, Brother! BBB 25 começa hoje; veja tudo que você precisa saber

Ei, brother! Animados para mais uma edição? O Big Brother Brasil começa nesta segunda-feira (13), na TV Globo. A grande novidade da 25ª edição do reality show é que os participantes vão entrar na disputa em duplas.

Mas ainda resta uma vaga no programa. Três duplas ainda concorrem na votação, que está aberta ao público. O resultado será divulgado nesta segunda, durante a estreia do reality show.

Quem são os participantes?

- Camarote

Diego e Daniele Hypólito

Vitória Strada e Mateus

Gracyanne Barbosa e Giovanna

Diogo Almeida e Vilma

- Pipoca

Edilberto e Raissa

Camilla e Thamiris

Vinícius e Aline

João Gabriel e João Pedro

Eva e Renata

Arleane e Marcelo

Gabriel e Maike

Qual será a temática da decoração da casa?

A casa contará com uma decoração comemorativa pelos 60 anos da TV Globo, homenageando histórias marcantes contadas pela emissora.

Como é a decoração dos quartos?

Os quartos possuem decorações variadas. Um deles remete às novelas do nordeste brasileiro, com texturas típicas como renda e crochê, além de peças artesanais de palha e cerâmica. Outro quarto adota um tema dos anos 1950, destacando almofadas em formato de bumerangue e uma lambreta na parede, complementados por luminárias em forma de televisão que fazem alusão a novelas clássicas. O terceiro quarto é inspirado no programa “Fantástico”, incorporando elementos da vinheta de abertura e do estúdio, como luminárias, almofadas geométricas e móbiles com efeitos de movimento e luz.

Como será a dinâmica do jogo nesta edição?

Os participantes vão entrar na disputa pelo prêmio milionário em duplas, uma configuração inédita no reality. As duplas são formadas por familiares, amigos ou até mesmo casais.

Serão duas fases: na primeira, os competidores jogam em pares: votam em dupla, ambos viram líder, os dois são anjos, vão juntos para paredão e podem ser eliminados também em dupla. Já na segunda fase, o jogo passa a ser individual, já que apenas uma pessoa vence o ‘BBB 25’.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também