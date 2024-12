Energisa reforça cuidados com rede elétrica ao usar fogos de artifício

A Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, recomenda cuidados especiais com a rede elétrica durante as festividades de fim de ano, especialmente em função do uso de fogos de artifício.

Coordenador de segurança da empresa, Wagner Lima, disse que é comum o aumento do uso de fogos de artifício para deixar o momento mais alegre, mas sem os cuidados necessários com a rede elétrica, a festa pode terminar em acidente.

“Fogos de artifício não devem ser utilizados próximo à rede elétrica. Além de causar danos à rede e falta de energia, pode provocar acidentes graves. A falta de energia, por exemplo, prejudica o funcionamento de hospitais, residências, comércios, entre outros”, explicou.

A medida mais importante é manter a distância segura da rede elétrica. Também é imprescindível evitar o uso de hastes metálicas condutoras ao manusear fogos de artifício, pois elas podem conduzir eletricidade e causar choque elétrico.

Lima também lembrou que uma boa inspeção na área escolhida para a queima de fogos é importante para evitar riscos de acidentes, lembrando que o ambiente deve ser aberto.

Outro detalhe importante é que a população consulte a legislação local vigente sobre a queima de fogos de artifício.

