Feiras, shows, teatro e ação de adoção pet movimentam a Capital neste sábado

Sábado tem feira ao ar livre com artesanato e gastronomia, espetáculo infantil para toda a família, exposição de carros antigos e ação de adoção pet. Para quem quer curtir a noite, a programação inclui tributo ao rock, festa com DJs, house music e até despedida animada de carnaval em clima de bar. Também tem comédia no palco para garantir boas risadas.
No domingo, a agenda segue com música ao vivo, karaokê e feira cultural celebrando a presença feminina nos espaços públicos.
Com atrações espalhadas pela cidade e opções gratuitas e pagas, o fim de semana promete movimento e diversão para todos os estilos.
SÁBADO
Feira São Bento - Artesanato, gastronomia, música e um ambiente descontraído marcam a feira, que reúne famílias e visitantes em uma atmosfera acolhedora e cheia de movimento.
Horário: 18h às 22h
Local: Praça República do Líbano (Av. Primeiro de Maio, 400)
Entrada: gratuita
O Colecionador de Brincadeiras - A Trupe Teatro de Brincar leva ao palco uma apresentação voltada para toda a família. Edu Brincante e sua trupe conduzem a cena com música, brinquedos e referências às infâncias brasileiras em uma proposta leve e interativa.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa (R. Anhanduí, 200)
Entrada: gratuito (retirada pelo Sympla)
Enterro dos Ossos - Para quem acredita que o carnaval só termina quando o fôlego acaba, a despedida da folia acontece ao som de rock, com chope gelado e clima animado para fechar a temporada em alta.
Horário: 20h
Local: Irlandês Pub (Rua Oceano Atlântico, 115)
Entrada: gratuito
Adoção Pet - A iniciativa busca garantir um novo lar para animais resgatados e reforçar a conscientização sobre a causa animal. Voluntários vestirão camisetas em alusão ao caso do cão Orelha, como gesto simbólico e alerta contra a violência.
Horário: 16h às 18h
Local: Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: gratuito
LABHITS Rock Legends - Um tributo ao vivo celebra bandas icônicas como Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses e Queen, reunindo sucessos que atravessaram gerações em uma noite para cantar junto e reviver clássicos do rock.
Horário: 20h
Local: Blues Bar (Rua 15 de Novembro, 1186)
Entrada: R$ 20
Music Non Stop - A proposta é pista liberada ao som de house music do fim da tarde em diante, garantindo horas seguidas para quem não quer parar de dançar.
Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria (R. Pedro Celestino, 1079)
Entrada: R$ 10
Vai DJ - A NON recebe uma noite de pista intensa com performances marcantes. O comando do som fica com DJ Mais Fortyyy, acompanhado por Deumathh, Jubba, Gaga Funkeira e Lady Afroo.
Horário: 21h
Local: NON (Rua Pimenta Bueno, 1270)
Entrada: R$ 10
Encontro de Relíquias - Na quinta edição, cerca de 200 veículos antigos ficam em exposição, reunindo admiradores de carros clássicos e curiosos para um passeio nostálgico sobre rodas.
Horário: 15h
Local: Shopping Norte Sul (Av. Presidente Ernesto Geisel, 2300)
Entrada: gratuita
Mixi pela Cidade - O projeto realiza sua última apresentação neste sábado, encerrando a programação.
Horário: 10h
Local: Cufa (R. Livino Godói, 710)
Entrada: gratuita
Embrulha Ao Vivo - Criada por Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacappa, a comédia que conquistou o público no YouTube ganha versão teatral com personagens já conhecidos, esquetes marcantes e interação com a plateia em uma noite de muito humor.
Horário: 20h
Local: Palácio Popular da Cultura (Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n)
Entrada: a partir de R$ 48
DOMINGO
Bêbados Habilidosos - Com forte conexão com a boemia e o universo dos bares, a banda brasileira apresenta um repertório que une blues tradicional a elementos de samba e rock em português.
Horário: 17h
Local: Cervejaria Canalhas (R. Oceano Atlântico, 99)
Entrada: gratuita
PontoKê - O karaokê mais conhecido da cidade comanda a noite com repertório variado, passeando por sucessos do pop ao funk para quem quiser soltar a voz.
Horário: 20h
Local: Ponto Bar (R. Dr. Temistocles, 103)
Entrada: gratuita
Feira Borogodó - Em sua 21ª edição, a feira celebra o mês da mulher destacando a força da presença feminina nos espaços públicos, ocupando a cidade com arte, cultura e iniciativas de empreendedorismo criativo.
Horário: 9h
Local: Praça Coopha Fé (Rua das Garças, 3164)
Entrada: gratuita