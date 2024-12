Gusttavo Lima passa mal e vai às pressas para hospital; show no VillaMix foi cancelado

Gusttavo Lima, atração principal no VillaMix Festival - maior festival de música sertaneja do país, cancelou sua apresentação neste sábado (21/12) após passar mal no hotel em que estava hospedado.

De acordo com o Portal Léo Dias, o "embaixador teve uma intoxicação alimentar e foi levado às pressas para o Hospital Vila Nova Star, em Vila Nova Conceição, diretamente de São Paulo.

Desta forma, o show programado para o megaevento sertanejo não vai acontecer na Neo Química Arena, conhecida como Arena Corinthians, em prol da sua recuperação e atendimento médico.

Até o momento não há outra atualização do quadro de saúde do cantor.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também