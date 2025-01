Homenagem ao Oscar: onças-pintadas do Pantanal são batizadas de Fernanda e Walter

Não é de MS, mas está valendo! Duas onças-pintadas vistas pela primeira vez em Mato Grosso, receberam os nomes de 'Fernanda' e 'Walter', em homenagem à atriz Fernanda Torres e ao diretor Walter Salles do filme "Ainda estou aqui", que recebeu três indicações ao Oscar 2025.

A homenagem considera que essa é a primeira vez na história que um filme brasileiro disputa a maior categoria do Oscar.

O batismo dos animais aconteceu nesta semana, durante a atualização anual do dossiê de onças-pintadas catalogadas pelo Projeto Jaguar ID, órgão responsável pela identificação dos felinos. A ideia de homenagear a dupla partiu da representante da EJF (Environmental Justice Foundation) no Brasil, Luciana Leite, e foi aceita pelo Projeto e apoiada pelos fotógrafos.

A onça Fernanda foi avistada pela primeira vez às margens do Rio Cuiabá, pelo fotógrafo neozelandês Lance Van De Vyver, em agosto de 2024. Já o felino batizado de Walter, foi visto às margens do Rio Piquiri, pelo fotógrafo brasileiro Fernando Buttura, no mês de setembro.

Após os registros, as fotos foram enviadas para o Projeto Jaguar ID, que confirmou que se tratava de onças, até então, não identificadas.

Segundo o projeto, a homenagem é um estratégia para chamar atenção para o bioma, além de aproximar as pessoas a esses animais. O batismo com nomes de celebridades retira o estigma que as pessoas tem ao ver os felinos como se todos fossem iguais.

Outras homenagens

Em outubro do ano passado, a modelo e ambientalista Gisele Bündchen, a judoca Bia Souza e a influencer e ex-BBB Rafa Kalimann também foram homenageadas como parte de uma iniciativa para dar mais visibilidade à conservação ambiental.

Na época em que a onça foi batizada, a modelo Gisele chegou a dar uma entrevista ao g1 dizendo que ficou "feliz pela homenagem". Além disso ressaltou a importância do felino para biodiversidade.

Bia e Rafa foram batizadas pelo fotógrafo Henrique Olsen, que é embaixador do projeto Jaguar. Gisele, por outro lado, recebeu o nome pelo fotógrafo australiano Benjamin James.

