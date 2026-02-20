Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 20/2/2026

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Saturno e Netuno destacam seu lado prático, sinal de que vai resolver as tarefas de rotina se mantiver o foco. A sexta será ideal para curtir o seu canto e até para fazer algumas mudanças em casa. Mas também podem surgir alguns atritos com a família à noite, ainda mais se o pessoal palpitar demais na sua vida amorosa. ciúme pode crescer à noite, então ficar em casa pode ser uma boa opção se está querendo sossego. Um amor antigo pode reaparecer, mas talvez seja melhor pensar duas vezes antes de reatar.

Aquário

Você vai se expressar melhor com as boas energias de Saturno e Netuno e pode se divertir muito se ficar por perto das pessoas queridas. Seu raciocínio rápido será um trunfo extra no serviço e você vai dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo sem o menor problema. Aposte na sua habilidade de comunicação para lidar com o público ou conquistar novos clientes. Melhor ir com calma à noite, porque a saúde pede atenção extra. Sair da rotina pode criar novas oportunidades na paquera ou deixar o romance mais leve.

Peixes

Sextou com ótimas energias para o seu bolso! Se depender de Saturno e Netuno, devem surgir novas oportunidades para você ganhar dinheiro. Mas há risco de exagerar nos gastos à noite, ainda mais se fizer compras por impulso ou sair pra se divertir sem pensar no amanhã. O serviço tem tudo para render mais do que espera se trabalha com algo ligado à área financeira, inclusive com cobranças. O seu esforço pode virar uma grana extra. Vai buscar segurança emocional hoje, mas a possessividade pode causar briga à noite.

Áries

Sextou com força e vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar o seu ritmo, ainda mais com Saturno e Netuno enviando good vibes à tarde. Você terá pique para finalizar todas as tarefas antes de encerrar a semana, então coloque seu foco no que depende da sua iniciativa e não fique esperando as coisas caírem no seu colo. À noite, o ciúme dá as caras e é preciso manter o lado emocional em equilíbrio para se entender numa boa com quem ama. Se está na pista, não deixe um ex atrapalhar seus planos.



Touro

Sua energia pode estar em baixa hoje, mas sua intuição segue afiada e ajuda você a repensar algumas coisas. Ainda assim, o conselhos das estrelas é falar menos para evitar mal–entendidos à noite. Se quiser deixar tudo em ordem, concentre a atenção no que precisa fazer e priorize as tarefas que podem ser realizadas de maneira mais isolada ou a sós. Saturno e Netuno avisam que um programa sossegado com o par deve correr melhor. Um clima de segredo agita a conquista, mas boatos podem atrapalhar à noite.

Gêmeos

Nesta sexta, a carreira segue concentrando boa parte da sua atenção e o seu esforço pode ser reconhecido. Pena que nem tudo é perfeito e críticas, atritos ou cobranças com colegas e com a chefia podem azedar o astral à tarde. Mas ainda dá tempo de dar a volta por cima e fechar a semana com boas novas no trabalho. Compartilhe as suas ideias e vai colher bons frutos mais tarde. Vale dedicar uma atenção extra à sua aparência se quiser causar uma boa impressão. Sua popularidade será sua melhor arma pra movimentar as coisas na conquista e vão chover contatinhos à noite. A vida a dois se torna mais sólida, mas aposte na diplomacia para driblar as críticas.

Câncer

Sextou, Câncer, e você começa o dia a todo vapor! No trabalho, trocar experiências com pessoas que não pensam como você pode trazer um aprendizado maior do que esperava. Mas, à tarde, seu maior desafio será manter o foco e não se distrair com qualquer coisinha. As tarefas em grupo devem correr melhor, especialmente se trabalha com educação ou com algo ligado à Justiça. Vai sobrar energia à noite pra embarcar em uma viagem ou se divertir em um programa com os amigos. Sair da rotina e dar uma volta por aí à noite agita as coisas na paquera. Nem a distância será um problema se está a fim de alguém! Aproveite para surpreender o par e fazer algo descontraído.

Leão

A sexta começa com algumas mudanças inesperadas, Leão, mas tudo indica que serão positivas. O astral é favorável para fazer uma grande faxina em casa ou jogar fora o que não usa mais. O trabalho passa por alguns altos e baixos, mas tudo indica que o resultado será o melhor possível para os seus interesses no final das contas. Se anda sonhando com um emprego novo, essa é a hora de dar o primeiro passo. Há sinal de tensão nas suas amizades e é melhor esfriar seu temperamento para não se arrepender de uma atitude impulsiva. O desejo tem tudo para crescer e a química com o par vai causar inveja. Pode ser divertido desfilar por aí e deixar os contatinhos babando.

Virgem

Os relacionamentos seguem protegidos nesta sexta e você conta com mais disposição para interagir com os outros, Virgem. Aproveite para curtir a companhia das pessoas que ama. No trabalho, pode surgir disputa com os colegas ou concorrência por uma nova vaga na parte da tarde, mas a manhã tem tudo para ser produtiva se juntar forças com os colegas para atingir um objetivo ou até investir em uma sociedade nova. Tente manter a harmonia com todos à sua volta e pegue leve nas críticas, assim as coisas logo voltam ao normal. Se o seu coração está livre, você vai buscar estabilidade, mas diminua as expectativas. O romance fica melhor se focar nos pontos em comum com o par.

Libra

Sextou, bebê, mas a maior parte da sua atenção tem tudo para se voltar para o trabalho logo cedo. Você vai precisar de pique extra para encarar as tarefas que precisam ser feitas com uma certa urgência. Não vai ser fácil deixar tudo em ordem, ainda mais se tiver dificuldade para manter a atenção no serviço no começo da tarde. A boa notícia é que o astral melhora e, se focar nas tarefas, dá pra deixar tudo em ordem antes de encerrar o expediente. Não deixe a saúde em segundo plano e saiba respeitar seus limites. A paquera tem chance de dar certo se está a fim de alguém que encontra sempre. Talvez o romance esfrie, mas faça um esforço para agradar o love.

Escorpião

Nesta sexta, a Lua segue linda em seu paraíso astral e o dia começa com um astral mais leve, Escorpião. Explore sua criatividade e mantenha o foco no trabalho se quiser fechar a semana numa boa. À tarde, há risco de pintar uma briga com quem ama ou com pessoas mais novas, então controle seu humor. Ainda bem que tudo melhora e você conta com uma dose extra de sorte à noite: vale participar de um sorteio ou fazer uma fezinha! Seu charme está on e a previsão é de chuva de contatinhos hoje, já que estará irresistível. Espante a solteirice de vez! O romance passa por altos e baixos à tarde, mas a previsão é de momentos românticos e muito amor à noite.

Sagitário

Assuntos familiares ou do passado serão o grande destaque desta sexta e pode aproveitar para adiantar alguns serviços em casa ou começar uma reforma, se já estava nos seus planos. No serviço, seu lado mais prático segue em alta e pode surpreender os colegas, já que será difícil alguém atrapalhar a sua concentração hoje. Mas nem tudo será perfeito à tarde e você precisa deixar a teimosia de lado se quiser manter a paz na vida familiar. A noite será perfeita para curtir seu canto, botar os pés pra cima e relaxar! Um amor antigo pode jogar areia nos seus planos de conquista. Seu jeito protetor está on, mas o excesso de ciúme estremece o romance se não tiver cuidado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também