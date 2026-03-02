HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 2/3/2026

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Tudo indica que algumas mudanças estão a caminho para agitar os seus planos. A boa notícia é que você pode aproveitar o momento para fazer alguns ajustes nos seus planos e até adotar novas rotinas.

Reserve tempo para meditar, repensar algumas coisas e prestar atenção aos avisos que a sua intuição envia, já que estará mais sensível a essas energias.

Você tem mais chance de fisgar de vez um ficante ou de encantar um novo crush se apostar na sensualidade. A paixão também aumenta a temperatura nos momentos íntimos com quem ama.



Aquário

As energias deste domingão favorecem o contato com as pessoas próximas. É um ótimo momento para reunir quem ama e fechar o fim de semana em ótima companhia.

O Sol segue enviando boas energias para as finanças, então abra o olho porque pode encontrar encontrar oportunidades de encher o bolso.

Os relacionamentos contam com ótimas energias e você pode aproveitar para dar um passo mais sério se está de rolo com alguém. Se tem compromisso, o romance tem tudo para aquecer seu coração de vez.



Peixes

O domingo começa com um astral mais sério e talvez seja preciso lidar com algumas tarefas de rotina ou assuntos do dia a dia que ficaram pela metade. Mas tudo indica que pode dar conta das suas responsabilidades rapidinho e ainda encontrar disposição para os momentos de lazer.

Talvez as coisas fiquem meio paradas demais nos assuntos amorosos e até o romance pode cair na rotina.



Áries

Domingou com a Lua firme e forte em seu paraíso astral, sinal de que seu lado mais criativo segue em destaque. Dar um rolê com os amigos, conhecer gente nova ou curtir seu passatempo preferido são ótimas opções pra aproveitar o dia de folga.

A sorte também sorri para o seu lado e vale a pena fazer uma fezinha ou entrar em um sorteio, rifa, etc..

Com seu charme no modo turbo, você vai brilhar na paquera sem nenhum esforço. O romance está no ar e um programa a dois ou uma dose extra de chamego com o par vão cair muito bem.



Touro

Os assuntos de casa devem ganhar destaque. Aproveite para reservar um tempo e curtir a companhia da família e dos parentes, relembrar os bons momentos ou dar uma atenção especial ao seu cantinho.

E com o Sol incentivando o convívio com os amigos, pode ser divertido encontrar a turma e matar a saudade, mesmo que seja só nas redes sociais.

Pode esperar momentos mais íntimos com quem ama, mas não deixe o ciúme dar as caras. Se quer sair do time dos solteiros, suas chances são maiores com alguém do passado.



Gêmeos

Domingou, e seu lado comunicativo segue em destaque hoje. O dia de folga também será ideal para colocar o papo em dia com o pessoal, fazer novas amizades e agitar a sua vida social. Tudo indica que vai se divertir com amigos e pessoas próximas. A Lua Crescente facilita o início de um tratamento de beleza, além de trazer energia de sobra para você praticar atividades físicas. Dê uma chance a alguém que acabou de conhecer, pois o lance tem mais chance de ficar sério. Com o par, a relação ganha mais leveza e diversão.



Câncer

Há sinal de boas vibes para as finanças e, apesar do dia de folga, seus planos devem render uma grana mais cedo ou mais tarde. As energias são positivas para poupar mais ou, se tudo vai bem nesta área, dá para se divertir fazendo compras.

Você estará mais apegado às suas coisas, mas não exagere. É que se prender demais a coisas materiais pode limitar as suas oportunidades de diversão hoje.

Talvez a paquera ande mais sossegada do que gostaria. A possessividade cresce, mas o romance fica mais sólido também.



Leão

O dia de folga será ideal para cuidar de alguns assuntos pessoais que precisam ser finalizados ou que necessitam de um ajuste. Aproveite que sua disposição e energia estão em alta para reunir os amigos, passear e arejar as ideias. O Sol segue estimulando as transformações, então aproveite para rever algumas ideias e se livrar do que não tem mais espaço em sua vida. Seu jeito confiante será seu maior trunfo para flertar e colecionar admiradores. Com seu charme em destaque, tudo indica que vai fazer sucesso com o par.



Virgem

A Lua segue infernizando seu astral e você pode aproveitar para buscar paz, sossego e descanso neste domingão. Se estiver a fim de curtir um dia de preguiça, vá em frente sem nenhuma culpa. Seu sexto sentido fica mais afiado e vale a pena prestar atenção aos seus instintos.

O Sol segue destacando os relacionamentos e pode ser uma boa deixar o isolamento de lado em alguns momentos se sentir vontade. Clima de mistério marca a paquera, mas vá com calma. Curtir o seu canto juntinho com o par pode ser uma boa pedida.



Libra

Neste domingão, tudo deve fluir com mais tranquilidade. Seu lado sonhador e altruísta se destaca, o que pode melhorar a convivência com as pessoas mais próximas. O astral é perfeito para fazer novos amigos, reunir o pessoal ou matar a saudade de quem está longe. O Sol garante mais vitalidade e você pode aproveitar para cuidar melhor do seu corpo. Um amigo pode bancar o cupido e ajudar na conquista ou apresentar alguém novo. Você e o par podem se divertir mais se descobrirem novas afinidades.



Escorpião

É um bom dia para dar uma movimentada na sua vida social. Se quiser dar um up na imagem que passa aos outros, vale investir no visual e fazer umas comprinhas.

O Sol segue em seu paraíso astral e há sinal de momentos mais leves e animados com as pessoas próximas. Também vale desenvolver melhor suas habilidades sociais. Seu carisma segue em alta e pode ter boas surpresas se ainda está na pista. Bom momento para fazer ajustes no romance e conversar com o par sobre o que cada um espera do futuro.



Sagitário

Você conta com disposição extra e vai ser difícil ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Gastar essa energia praticando esportes ou dando uma volta ao ar livre pode ser uma ótima pedida. Ótimo dia para cair na estrada e curtir cada momento. Mas também vale fazer planos para uma viagem futura ou começar os preparativos para visitar uma cidade próxima. Se quer sair do time dos solteiros, vale usar o bom humor para aumentar suas chances com o crush. Há sinal de momentos divertidos e de mais entrosamento a dois.



