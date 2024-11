Inovando, amigos criam 'Centro Automotivo de luxo' em Campo Grande

Pensando "fora da caixinha" e buscando inovar no setor automotivo, os amigos Cláudio e Pezão criaram a Oficina Perfect Car Premium para atender carros de luxo em Campo Grande. Prometendo atendimento e serviços diferenciados na área, a expectativa do casal é se tornar referência nível Brasil.

Ao JD1, os sócios explicaram que a ideia surgiu após avaliar a necessidade do mercado, e pensando também em atender os clientes então fidelizados no lava rápido e estética automotiva Perfect Car. "Entramos em contato com o proprietário da Oficina Premium para desenvolver essa ideia e ele prontamente apoiou. Como sócios, passamos a construir esse sonho que é a 'Perfect Car Premium', uma oficina única em Mato Grosso do Sul que visa trabalhar com carros de alto padrão, para suprir a necessidade de nossos clientes", detalharam.

A Perfect Car Premium contará com equipamentos de última geração, de fabricação alemã, além de uma equipe treinada para atuar com as marcas internacionais.

A novidade na Capital irá trabalhar com carros importados, como Lamborghini, Ferrari, Porsche e McLaren. "Nessa área, nós somos a única no Estado com o ambiente preparado para carros de luxo como estes, incluindo o ambiente com ferramentas especiais, refrigeração adequada e mecânicos preparados para esse tipo de trabalho", pontuaram.

O novo Centro Automotivo especializado em veículos de luxo em Campo Grande será inaugurado nesta sexta-feira (1º). A oficina fica localizada na Rua Raul Pires Barbosa, 1075 - Chácara Cachoeira.

