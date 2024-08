Instituto inicia venda de frango assado para ajudar crianças carentes

O Instituto Maná do Céu é conhecid por suas ações sociais e culturais voltadas para a comunidade, especialmente os jovens em situação de vulnerabilidade, com a missão de oferecer suporte imediato e transformar vidas, ajudando os assistidos a alcançar seus sonhos, por isso, a instituição criou mais uma ação para ajudar essas pessoas.

Os jovens atendidos pelo Instituto necessitam de um ambiente que os motive e os apoie em seu desenvolvimento. Por isso, em seu mês de aniversário, o Instituto está promovendo a venda de frangos assados por R$50 aos domingos, que podem ser encomendados pelo WhatsApp (67) 99800-7723.

O Instituto também reinaugurou o seu bazar, na Rua Caraíba, nº 624, que funciona de terça a sexta, das 8h às 11h e das 13h às 17h, e oferece roupas e sapatos com preços entre R$ 1 e R$ 5.

Toda a arrecadação será destinada às ações do Instituto, que incluem a assistência social e a promoção de atividades culturais para crianças e adolescentes. O local também está aberto a doações de alimentos para os lanches dos atendidos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também