Irmã Silvia, presidente de Honra do São Julião, receberá 'Prêmio Zilda Arns 2024'

A Irmã Silvia Vecellio, presidente de honra do Hospital São Julião, está entre as cinco personalidades brasileiras agraciadas com o 'Prêmio Zilda Arns' 2024, conferido pela Câmara dos Deputados. A indicação foi do deputado federal Geraldo Resende. A entrega do prêmio será realizada no dia 10 de julho, às 16h, no Salão Nobre do Congresso Nacional.

Vale ressaltar que ela concorreu com personalidades de todo o País que se destacam por obras sociais, em especial, aos cuidados com os idosos.

Para o presidente do Hospital São Julião, Carlos Melke, o reconhecimento é gratificante. “Agradecemos o empenho do Deputado Federal Geraldo Rezende na indicação da Irma Silva para concorrer a esse prêmio tão importante no Brasil. Ele foi muito sensível em enaltecer o trabalho da nossa Presidente de Honra do São Julião”, celebrou.

Responsável pela indicação, Geraldo Rezende falou da importância do trabalho da Irmã Silvia. "Ela foi agraciada por esse prêmio, em reconhecimento ao exemplo de devoção, de carinho, exemplo de abnegação, comprometimento com as pessoas idosas. Foi assim ao longo dos anos no tratamento dos Hansenianos e até hoje cuidam muito bem dos idosos e pacientes do hospital", finalizou.

Senadores e deputados indicaram personalidades de todo o País e foram cinco os contemplados. Além da Ir. Silvia Vecellio, foram eles: Associação Assunção (GO), Associação Beneficente Cristã Casa de Maria (MG), Centro de Atendimento para Pessoa Idosa com Alzheimer e Familiares (RJ) e Unati (Universidade Aberta da Terceira Idade) da (UERJ).



Prêmio Zilda Arns

O nome do prêmio homenageia Zilda Arns Neumann, irmã do saudoso Cardeal D. Evaristo Arns, médica pediatra que atuou em causas humanitárias e sanitaristas, com o objetivo de proteger crianças carentes da mortalidade infantil, da desnutrição e da violência. A médica fundou a Pastoral da Criança e a Pastoral da Pessoa Idosa, organizações ligadas à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).

