JD1TV: Big Fone toca e Guimê atende no BBB 23

Muitos já desconfiavam e veio mesmo. O Big Fone tocou pela terceira vez nesta edição, no fim da tarde desta quinta-feira (23). Guimê foi quem atendeu, e por sorte, era coisa boa.

Foi concedido ao brother o Poder Supremo, que dá o direito de trocar qualquer pessoa que estiver no Paredão, inclusive o indicado pelo Líder. Babado!

Hoje mais cedo, na cozinha da casa, Ricardo e Marvvila já haviam cogitado a ideia de o Big Fone tocar. O biomédico perguntou: "E o Big Fone, será que toca?". "Pode ser que sim, você vai acampar? Dessa vez, pode ser coisa boa", disparou a cantora. Resta agora acompanhar e ver como será utilizado esse poder!

Confira o momento:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também